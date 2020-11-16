Y字路口皆未打方向燈 汽機車撞正著1人受傷

苗栗縣通霄鎮南和路二段一處Y字路口今天發生汽機車碰撞事故，老翁騎士當場倒地送醫，留下大片血跡。警方調查，兩車在路口分別欲往左、右前方行駛卻皆未打方向燈釀禍。

通霄警分局通霄派出所指出，上午9時許接獲報案，通霄鎮南和路二段與南和路二段347巷口發生事故，一名老翁駕駛普通重機，沿南和路二段西往東方向騎乘，與同向由34歲女子駕駛的自小客車發生碰撞，頭部受創，緊急送醫救治後生命跡象穩定。

警方事後調閱路口監視器畫面，老翁原本行駛在自小客車右前方，在接近Y字路口時，自小客車跨越雙黃線超車往右前方道路行駛，和欲往左前方的老翁機車撞個正著，兩車皆未打方向燈；事故發生後，地面留下大片血跡。

警方調查，雙方皆無酒駕，相關肇責待進一步釐清，並呼籲汽機車變換車道或左右轉時，應遵守規定放慢車速、使用方向燈，勿貪圖一時方便造成危險。