八旬老婦幻想家中遭小偷 岡山警暖心安撫情緒

高雄市岡山區一名陳姓民眾因85歲母親中風、有幻想情況，本月13日疑似做夢認為有小偷要闖空門，陳姓民眾為了安撫母親情緒，推著輪椅帶老婦到岡山警分局前峰派出所請求員警協助，經過員警一番勸說，並承諾會加強巡邏後，老婦激動的情緒慢慢穩定，安心與陳姓民眾返家。

警方表示，陳姓民眾當天推老婦進派出所表示要報案，老婦向員警表示，前一晚睡覺前感覺有小偷，看著老婦越說越激動，員警先遞上溫開水安撫老婦情緒，承諾會加強巡邏老婦住家周圍，並提醒老婦這幾天要穿溫暖一點，老婦情緒才逐漸穩定。

陳姓民眾表示，母親生病後只能坐輪椅，在家中經常碎碎念，家人也非常無奈，母親這次更是堅持一定要到派出所報案，他只好推著輪椅帶母親找員警求助，感謝員警溫和安撫母親情緒。