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八旬老婦幻想家中遭小偷 岡山警暖心安撫情緒

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市岡山區一名陳姓民眾因85歲母親中風、有幻想情況，本月13日疑似做夢認為有小偷要闖空門，陳姓民眾為了安撫母親情緒，推著輪椅帶老婦到岡山警分局前峰派出所請求員警協助，經過員警一番勸說，並承諾會加強巡邏後，老婦激動的情緒慢慢穩定，安心與陳姓民眾返家。

警方表示，陳姓民眾當天推老婦進派出所表示要報案，老婦向員警表示，前一晚睡覺前感覺有小偷，看著老婦越說越激動，員警先遞上溫開水安撫老婦情緒，承諾會加強巡邏老婦住家周圍，並提醒老婦這幾天要穿溫暖一點，老婦情緒才逐漸穩定。

陳姓民眾表示，母親生病後只能坐輪椅，在家中經常碎碎念，家人也非常無奈，母親這次更是堅持一定要到派出所報案，他只好推著輪椅帶母親找員警求助，感謝員警溫和安撫母親情緒。

警方表示，派出所有時是年長者的心情寄託中心，可能最近氣候變化大，年長者難免心情浮躁，員警同仁事後也將派出所聯絡電話及名片交給陳姓民眾，表示如有需要可直接通知員警到場協助。

高雄市岡山警分局前峰派出所員警溫和安撫擔心家中遭小偷闖空門的老婦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山警分局前峰派出所員警溫和安撫擔心家中遭小偷闖空門的老婦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山警分局前峰派出所員警溫和安撫擔心家中遭小偷闖空門的老婦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山警分局前峰派出所員警溫和安撫擔心家中遭小偷闖空門的老婦。記者陳玫伶／翻攝

岡山 中風 高雄市

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