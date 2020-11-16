浪浪疑誤觸山豬吊慘死 高市動保處：加強取締

近日有民間動物救援組織在高市六龜山區發現一隻流浪狗疑因誤觸山豬吊受傷死亡，高市動保處表示，派員前往通報地點沒有發現山豬吊或捕獸夾，只要查獲證據會加重裁罰；近日會同警方加強查核與取締，提醒民眾，若非法使用捕獸器不僅會被罰錢，且可能因觸犯動保法被警方移送法辦。

動保處指出，附近山區已經連續通報兩次，不過工作人員前往六龜山區沒有發現山豬吊或捕獸夾，已向民間救援組織詢問通報人聯絡方式，將進一步確認當地是否真的非法放置山豬吊或捕獸夾，只要查獲使用證據就加重裁罰。

處長葉坤松表示，動物保護法明文規定禁止使用捕獸夾及山豬吊，違反者處罰1萬5千元至7萬5千元，若因此造成動物死亡或嚴重殘缺，還會移送司法機關偵辦，最高可處2年以下有期徒刑、併科200萬元以下罰金。