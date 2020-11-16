台3線噪音惱人 居民期待「聲音照相」取締有據

台3線車輛呼嘯的噪音惱人，苗栗縣政府環保局今年雖以租賃移動式噪音拍照（聲音照相）設備試辦取締，但僅能依明顯噪音改裝車輛，通知28輛車次到檢噪音，缺乏嚇阻力，環保署研擬明年聲音照相上路取締噪音，部分居民大表歡迎，希望還台3線安靜空間。

苗栗縣台3線沿線居民經常抱怨車輛噪音惱人，尤其是例假日更苦，84歲劉姓老太太住就在路旁，她說，住家白天必須緊關門窗降低噪音，有時坐在客廳還因此中斷聊天，睡午覺時床鋪還會振動，雖台3線林立固定式測速桿，警方也機動式取締違規，但還是擋不住噪音，許多人家苦不堪言，歡迎聲音照相趕緊上路。

環保局今年租賃聲音照相設備，鎖定台3線於例假日試辦取締噪音，車輛噪音依場地超過84分貝或90分貝，拍照571輛車次，其中有28輛車次有明顯改裝，配合外觀檢視通知到環保局檢測噪音，結果合格21輛次，1輛未依規定到檢處分1800元罰鍰，6輛通知到檢中。

環保局指出，聲音照相今年試辦，並沒有法源拍照開罰，僅能通知到檢，有些車主可能利用期間「動手腳」，以達到符合噪音標準，欠缺嚇阻力，環保署最近研擬修正「機動車輛噪音管制標準」，及「使用中機動車輛噪音管制辦法」，預計明年元旦上路，屆時聲音照相如同測速照相，直接開罰有據。