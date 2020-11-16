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平時會斷片？ 駕車載母出遊撞樹 母死他重傷

聯合報 / 記者卜敏正莊祖銘／嘉義縣即時報導

嘉義縣蘇姓男子今天上午駕車載葉姓母親出遊，行經新港鄉嘉67線3.5公里處，因不名原因自撞路樹，葉母當場死亡、未送醫，蘇男右小腿骨折，胸口挫傷瘀青，意識清楚，送往長庚醫院搶救，家人質疑蘇平時會突然失去意識，為何開車帶母親出門，事故原因仍待警方調查。

31歲蘇男今天上午駕車載57歲母親出門，11時許從新港鄉萬姓公廟，走嘉67線往北港方向約3.5公里處，汽車突然失控衝向路旁大樹，車頭嚴重毀損，葉姓母親坐右前座當場失去生命跡象，消防員到場時發現已明顯死亡，蘇男身上多處受傷，但意識清楚，立即送醫急救。

葉母大兒子和媳婦聞訊後趕到現場，情緒相當激動表示，蘇男為家中次子，平時走在路上都會突然「斷片」失去意識，不解為何今天駕車帶母親出門。

院方表示，蘇姓男子到院意識清楚，脾臟撕裂傷、腎臟撕裂傷、右肋骨4至6節骨折、雙肺挫傷、硬腦膜下血腫、右髖骨脫臼、右小腿骨折、骨盆腔骨折，傷勢相當嚴重，已安排各科會診手術急救。

蘇男今天上午10時許，駕車載57歲母親出門，汽車突然失控衝向路旁大樹，車頭嚴重毀損。記者莊祖銘／攝影
蘇男今天上午10時許，駕車載57歲母親出門，汽車突然失控衝向路旁大樹，車頭嚴重毀損。記者莊祖銘／攝影

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