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替妻出氣亮「槍」 男涉恐嚇遭法辦

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

李姓男子長期出現在台北市萬華區艋舺公園內，其妻平時也負責公園廁所的清潔工作，昨晨李男因不滿一名戴姓男子占據妻子在公園內的座位，持一把玩具槍威嚇戴男，一旁民眾見狀嚇得立刻報警，警方到場並查獲李男所持玩具槍後，依恐嚇罪嫌將其送辦。

轄區萬華分局警方表示，昨天凌晨0時許接獲民眾報案，稱艋舺公園內有人持有槍械，經派員到場後，68歲戴姓男子向員警指稱，自己遭不明男子持槍恐嚇。

警方獲悉後立刻依照戴男所述特徵，在西園路、廣州街口攔查到44歲李姓男子，原本李男矢口否認涉案，但因目擊者指證歷歷，警方進一步詢問之下，李男才鬆口，稱其所持槍械只是玩具槍，已經交給妻子帶回家中。

警方事後循線到李男家中起獲該把玩具槍，詳細詢問後才發現，李男長期出現在艋舺公園，其43歲的顏姓妻子，平時也在公園內負責廁所清潔工作，常常坐在公園內固定座位。

昨天凌晨顏女返回座位時，發現座位被戴男占據，顏女要求對方離開，卻遭戴男出言辱罵；此舉引發李男不滿，趁戴男走到公園角落時拿出一把玩具槍威嚇，一旁民眾目擊後受到驚嚇，立刻報警處理，警方到場時，李男還若無其事快步離場。

警方說，全案詢後依涉恐嚇罪嫌將李男送辦，呼籲民眾發生糾紛時，應理性解決，切勿暴力生事。

警方在李男家中起獲一把作案用玩具槍。記者李隆揆／翻攝
警方在李男家中起獲一把作案用玩具槍。記者李隆揆／翻攝
警方到場時，李男（白衣黑褲）若無其事離場。記者李隆揆／翻攝
警方到場時，李男（白衣黑褲）若無其事離場。記者李隆揆／翻攝

艋舺 恐嚇

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