金門警向「飆仔」宣戰 連日擴檢繳出漂亮成績單

金門傳出「飆仔」橫行，金門縣警局金湖分局與金城分局兵分二路聯合加強取締，總計3天共查獲變更車體8件，甚至還意外查到1名通緝犯與破獲2起竊案，讓民眾直呼「好樣的」，希望警方不定期取締改裝的車輛，讓金門的夜晚能夠恢復寧靜。

金門縣警方從12日晚上就開始對地區易肇事路段舉辦監警聯合稽查勤務以防制車禍，並加強取締青少年危險駕車、未戴安全帽、違法改裝車輛、無照駕駛及酒後駕車等行為，為了提升士氣，金湖分局長何明祥首日也整晚陪著員警值勤，成功起了帶頭作用。

金湖分局表示，本週擴大臨檢繳出漂亮的成績單，共取締變更車體3件、無照駕駛1件、未繫安全帶1件、破獲竊盜案件2件。

金城分局擴檢績效也不錯，共取締變更車體5件 、超速2件、未繫安全帶1件、闖紅燈1件，另查獲詐欺通緝犯1人。

對於金門警方全面動起來，網路上引起很多討論，有民眾就說，不只機車有改裝「砲管」，甚至小客車也有不少改裝排氣管，造成噪音，希望警方也一併鎖定；也有人說「半夜被吵醒真氣人 !現在終於可以一覺到天明」；還有金城地區民眾說，北門中興路也是，機車改裝、汽車發動也轟轟叫，半夜真的很擾民，有時真的超想開窗罵人的。