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不爽排氣管太吵 汽車槓上機車街頭亂鬥濺血

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區今天凌晨因機車排氣管噪音引發街頭鬥毆濺血，甲方開車持西瓜刀、乙方騎機車拿鋁棒，在大街上飛車追逐、互打互砍造成2人受傷，警方獲報迅速動員30餘名快打警力到場，逮捕雙方動手打架的3人，移送法辦。

據了解，甲方由24歲周姓男子駕駛白色轎車搭載36歲陳姓男子，凌晨0時許剛從板橋唱歌完後準備去新莊吃鹹粥，路過新莊區思源路、中原東路口遇上乙方一群年輕人，他們從板橋的耶誕城活動離開，男男女女共12人分乘6輛機車準備再到北海岸的十八王公夜遊、吃肉粽。

甲方陳男因為酒醉，嫌機車排氣管噪音太吵，竟搖下車窗對著不相識的整群機車挑釁辱罵髒話。引發19歲詹姓騎士不爽，拿出鋁棒衝上前對嗆，與陳男互相推擠大打出手，打傷陳男額頭。負責開車的周男見狀隨即下車拿西瓜刀反擊，把詹男左手臂砍出2道各約10公分刀傷，周男、陳男立刻駕車逃離。

詹男大量流血痛苦倒地，同行其他數輛機車群起追逐甲方汽車，其中1輛由魏姓男子搭載林姓男子的機車，追到衛福部台北醫院前方路口，卻被1輛不相干的路過汽車撞倒，甲方周男、陳男見狀，又持刀下車追打摔車倒地的2人，其他機車趕抵，二度在街頭互嗆大亂鬥。

這時警方30餘名快打警力陸續趕抵隔開雙方，將兩造共8人帶回調查，並且查扣2把西瓜刀、1支鋁棒，實際動手打架的3人，就醫縫合、接受偵詢之後，將依傷害罪嫌移送法辦。

新北市新莊區今天凌晨發生街頭鬥毆，大批快打警力陸續趕抵。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區今天凌晨發生街頭鬥毆，大批快打警力陸續趕抵。記者林昭彰／翻攝
警方在白色轎車搜出2把西瓜刀。記者林昭彰／翻攝
警方在白色轎車搜出2把西瓜刀。記者林昭彰／翻攝
現場查扣2把西瓜刀、1支鋁棒。記者林昭彰／翻攝
現場查扣2把西瓜刀、1支鋁棒。記者林昭彰／翻攝
警方從現場帶回雙方共８人，接受調查釐清事發經過。記者林昭彰／翻攝
警方從現場帶回雙方共８人，接受調查釐清事發經過。記者林昭彰／翻攝

噪音 台北醫院

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