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桃女警雨中扶佝僂老人過馬路 身影LINE瘋傳「她是誰」
桃園市70多歲老人昨天下午在毛毛雨下，拄著助行器佝僂緩慢橫越桃園區介壽路，無視當時車流量大，幸好白天，經過行車讓路老人通行，當下巡邏車1名女警迅速下車扶老人過馬路，身影被民眾拍下，照片在LINE群組瘋傳、詢問「她是誰」? 桃園分局今天上午表示，該張LINE照片傳到大樹所員警手上，認出是新進警員黃蓉蘋。
警方指出，根據監視器畫面，當時天氣毛毛雨勢，老人拄著助行器，緩慢橫越桃園區介壽路，朝桃園監理站方向走過去，馬路2線道，一邊行車流量大、一邊停等紅燈暫停，只見老人緩慢通過馬路，行車看見讓路，1輛巡邏車經過發現老人，女警黃蓉蘋迅速下車，扶老人安全過馬路，未料身影被民眾拍下，在LINE群組傳閱，民眾好奇「她是誰」。
黃蓉蘋表示，她今年1月到大樹所報到服務，當時巡邏經過，看到老人過馬路陷入車陣進退兩難，她擔心老人危險，趕快下車前往協助老人安全過馬路，1名女駕駛搖下車窗比讚，她原想只是舉手之勞，未料會被民眾拍下傳到LINE，讓她頗為意外。大樹所員警說，黃蓉蘋個性開朗，該所的開心果，平日積極服務助
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