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失智婦周六呆坐銀行前等女兒 豐原警聯絡後才知沒這事
75歲婦人前天在台中市豐原區一家銀行前呆坐很久，豐原警分局員警到場關心，婦人說和女兒相約在銀行前見面，在等女兒，員警查覺有異，打電話找到她女兒，才知母女沒約見面，婦人疑似失智，一直以為和女兒有約，不敢離開相約的銀行前。
豐原派出所前天下午2點49分接到報案，豐原區第一銀行前有疑似失智婦人呆坐在第一銀行外台階上，已坐很久，巡邏警員洪茂益、朱師緯、湯巧庭趕赴現場協助處理。
員警問75歲劉姓婦人，她說早上9點從家裡搭公車到土地銀行，要和到銀行處理事情的女兒會合，警方打電話給住在大里的女兒告知此事，女兒意外說，沒和母親相約在土地銀行見面，而且前天周六銀行沒營業，她不可能到銀行處理事情。
員警見當時雨勢大，擔心婦人受寒，開巡邏車載她回12公里外的石岡區住處，員警和婦人聊天過程中，查覺她疑似失智症狀，一直重複說話內容，對時間及地點感到混淆，還好她能清楚說出年籍資料，警方才能順利護送她回家。
豐原派出所長許明達呼籲，民眾對家中有高齡長者應多多關懷陪伴，可在所穿著的衣物，繡上家屬的連絡電話，也可向區公所社會課申請愛心手鍊配戴，以便走失被尋獲時可迅速連繫家屬。
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