失智婦周六呆坐銀行前等女兒 豐原警聯絡後才知沒這事

75歲婦人前天在台中市豐原區一家銀行前呆坐很久，豐原警分局員警到場關心，婦人說和女兒相約在銀行前見面，在等女兒，員警查覺有異，打電話找到她女兒，才知母女沒約見面，婦人疑似失智，一直以為和女兒有約，不敢離開相約的銀行前。

豐原派出所前天下午2點49分接到報案，豐原區第一銀行前有疑似失智婦人呆坐在第一銀行外台階上，已坐很久，巡邏警員洪茂益、朱師緯、湯巧庭趕赴現場協助處理。

員警問75歲劉姓婦人，她說早上9點從家裡搭公車到土地銀行，要和到銀行處理事情的女兒會合，警方打電話給住在大里的女兒告知此事，女兒意外說，沒和母親相約在土地銀行見面，而且前天周六銀行沒營業，她不可能到銀行處理事情。

員警見當時雨勢大，擔心婦人受寒，開巡邏車載她回12公里外的石岡區住處，員警和婦人聊天過程中，查覺她疑似失智症狀，一直重複說話內容，對時間及地點感到混淆，還好她能清楚說出年籍資料，警方才能順利護送她回家。