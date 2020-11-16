影／2男開賓士進店玩夾娃娃 偷光機台內10元銅板

2男子本月13日晚間駕駛白色賓士轎車，到嘉義市保建街某夾娃娃機店玩夾娃娃，2人疑發現機台未上鎖，邊夾娃娃邊將機台內10元銅板偷走，業者損失約2500元向警方報案。

警方表示，2男子昨晚已到案說明、坦承犯行，全案依竊盜罪嫌函送法辦。

夾娃娃機店趙姓負責人表示，本月13日晚間9時許，他到店內維護機台，因為接到客戶電話匆匆離開，忘了將其中一機台上鎖，因為當時還請朋友幫忙更換燈管，認為店內有熟人在場應該沒事，沒想到10分鐘後就接到友人來電「店內有人偷硬幣！」

趙姓負責人說，趕回店內時男子已離開，調閱監視器發現2名穿黑色、灰色上衣男子，駕駛賓士車到場，剛開始玩夾娃娃時還曾換幣，但2人之後發現機台未上鎖，疑打開機台拿走硬幣，灰衣男離開前疑似發現有監視器，還抬頭看監視器一眼才離開。