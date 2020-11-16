影／騎士未減速加視線死角 路口撞左轉轎車受傷

台中市第二警分局交通分隊在前晚獲報，北區雙十路、電台街發生一起轎車撞機車的交通事故，到場發現騎車的陳姓男子全身有多處擦挫傷，經初步調查，雙方都無酒駕，肇因初判為左轉轎車未禮讓，直行機車未注意車前狀況才釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續分析研判。

據查，蔡姓男子（41歲）在14日晚間9時許，開車沿北區雙十路欲左轉電台街，當時路口車多，蔡左轉時沒有注意路口狀況，直接左轉，造成當時對向車道，沿雙十路往育才北街方向的陳姓機車騎士（23歲）攔腰直接撞上，造成陳手腳多處擦挫傷。

第二警分局交通分隊獲報到場調查，雙方都無酒精濃度，初判肇事原因為轎車轉彎未依規定讓車，機車未注意車前狀況，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續分析。

當時行經該處的網友，有將行車記錄器上傳到臉書粉絲頁「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」，發現陳姓騎士行經該處時為綠燈，但因當時車多，騎士行經該路口時沒有減速，疑被慢車道的轎車擋住視線，沒有看到欲左轉蔡姓男子轎車，雙方發生碰撞。