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1個月3訪紫南宮求財 偷金雞母、錢母還謊稱擲筊求來的

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

彰化縣邱姓男子今年3月帶女友3度到南投縣竹山鎮「紫南宮」求財，見人潮眾多，竟分次偷走金雞母2隻和錢母套幣1組，被人發現後還辯稱是向土地公求來的，經報警法辦，南投地方法院以竊盜罪3次合併判處執行拘役90日。

根據判決書，29歲邱男今年3月帶女友去竹山紫南宮，且一個月內就去了3次，第1次抱走廟方放在桌上的金雞母，第2次則是從供桌上拿走吳姓女子求來的金雞母，並將偷得的2座金雞母都帶回家，並向女友說是自己求來的。

而因2次偷竊金雞母均順利得手，邱男食髓知味又第3度至紫南宮行竊，但這次卻是鎖定放在供桌上的錢母套幣，他成功拿走錢母後隨即離開現場，與拿香入殿參拜土地公的女友會合後，跟她說「我求到1組錢母給妳」，要女友放進包包裡。

未料，入殿參拜的錢母失主楊姓男子返回供桌後，發現帶來過香火的錢母套幣不翼而飛，當下就報警，經警方調閱廟內監視器循線追查，帶回邱男及其女友，並從邱男女友包包中找到錢母，又根據先前邱的行竊影像至其住家起出金雞母2座。

邱男遭逮後向檢警辯稱，他不是偷，且有向「伯公」（土地公）擲筊，以為擲出聖筊就能將金雞母等抱回家，錢母則是自己也有帶去過香火，但現場人多才不慎錯拿別人的錢母套幣，但其說法與監視影像不符，不被採信仍依法送辦起訴。

而邱男基於意圖為自己不法所有的竊盜犯意，犯了3次竊盜罪，分別經南投地方法院判處拘役40天、40天、30天，合併定應執行拘役90天，得易科罰金；紫南宮則表示，以不正當方式取得金雞母和錢母不會招財，自己求得才有保佑效果。

彰化縣邱姓男子今年3月3訪南投縣竹山紫南宮偷走金雞母2隻和錢母套幣1組遭逮，合併判處執行拘役90日。圖／本報資料照
彰化縣邱姓男子今年3月3訪南投縣竹山紫南宮偷走金雞母2隻和錢母套幣1組遭逮，合併判處執行拘役90日。圖／本報資料照
南投縣竹山鎮紫南宮香火鼎盛，不少民眾領到錢母、發財金或金雞母後都會拿進廟內過香火。圖／本報資料照
南投縣竹山鎮紫南宮香火鼎盛，不少民眾領到錢母、發財金或金雞母後都會拿進廟內過香火。圖／本報資料照
南投縣竹山鎮紫南宮香火鼎盛，燒香祈福或借、還發財金，人潮眾多，偶有宵小行竊。圖／本報資料照
南投縣竹山鎮紫南宮香火鼎盛，燒香祈福或借、還發財金，人潮眾多，偶有宵小行竊。圖／本報資料照

紫南宮 竊盜 土地公

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