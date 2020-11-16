台南基層警被誣指吃案忍辱負重 黃偉哲送早餐加油打氣

台南市長黃偉哲今天清晨7點多，帶著熱騰騰的早餐，前往台南市警五分局和緯派出所，慰勞基層員警。黃偉哲說，昨天發生一起嫌犯自導自演的詐欺案，讓基層的警察被誤解吃案，受委屈了，幸好警方偵辦迅速，全案真相大白。

「辛苦了，基層員警！」黃偉哲說，員警忍辱負重，是因為承擔守護市民安全的重任；獎懲分明是為了更深厚的信任感。

台南市昨天傳出警方涉嫌吃案疑雲，經警深入追查案情大逆轉，經查為不肖孫子欠錢勾串債主自導自演苦肉計，共謀詐騙阿公保命錢，陸續通知陳姓、鄭姓、胡姓等三嫌到案說明，並追查王姓通緝犯下落，警方說全案將依詐欺、偽造文書及誣告罪嫌偵辦。

台南市警局指出，有媒體報導民眾至和緯派出所報案，稱王姓男子遭人拘禁、凌虐，並質疑警方報案程序未完成指責員警「吃案」。經查第五分局處理員警有依規定受理，並將該案移轉管轄由白河分局接續偵辦，並無拒絕受理情事。