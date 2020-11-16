影／南湖大山1登山客跌傷消防救援 空勤直升機載下山

有登山隊昨天登台中市和平南湖大山途中，一名男山友跌倒受傷，疑似腳骨折，台中市消防局派人員上山救援，今天再由空勤直升機載下山送醫。

台中市消防局昨天下午獲報，和平區南湖大山線約13.3公里處有山友受傷需救援。

派遣梨山分隊、消防車1輛、人員4名，由小隊長黃暉銘帶隊前往。

領隊報案表示，一行7人四天三夜行程，昨天第三天行程，預定夜宿雲稜山莊，行經13.3公里處時，其中一位團員63歲黃男不慎跌倒受傷，左小腿疑似骨折變形，目前無法行走，已先初步包紮固定，請求消防局派遣人員協助救援。

昨天下午消防局向消防署申請直升機，消防署表示，詢問該團可否先行移動至雲稜山莊，有助於後續救援行動。

消防局第二大隊表示，因前天南湖大山山域事故案，搜救人員剛返隊，若立即前往執行任務，搜救人員體力恐負荷過大，建議該登山團協助傷者下撤雲稜山莊，仍會請搜救人員先行準備，視後續回報狀況再行支援執行這件。

領隊溝通後，決定先下撤雲稜山莊，消防署表示，直升機昨天下午可起飛，後來因因登山客可能來不及回到雲稜山莊，經與空勤教官討論後，決定任務取消，今天再執行吊掛任務。

今天早上6點30分，直升機（NA-702）已由清泉崗起飛，傷者吊掛成功，後送清泉崗基地，清泉分隊救護車

載送63歲男子、意識清楚、左小腿疑似骨折，給予救護處置後，送往台中榮民總醫院。