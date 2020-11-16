諷刺！流浪犬遭山豬陷阱扯爛腿 慘死「禁用山豬吊」布條前

台灣動物緊急救援小組周末接獲通報，趕往高雄六龜諦願寺旁的產業道路，營救一隻左前腿遭鋼索繩陷阱（俗稱山豬吊）扯爛的流浪犬，可惜抵達現場時，狗兒已等不及救援傷重慘死路旁，倒臥在「使用獸鋏山豬吊，動物怨靈甩不掉」禁用山豬吊紅色布條前，讓救援人員心酸嘆「好諷刺」。

台灣動物緊急救援小組救援團隊將往生犬遺體帶回動物醫院，今天上午送往火化。

台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成說，落入山豬吊陷阱而喪命的黑犬，倒臥位置恰巧在高雄市動保處所懸掛的「使用獸鋏山豬吊，動物怨靈甩不掉」禁用山豬吊布條前，救援人員不禁感嘆「山豬吊問題真的太嚴重」。

用來捕捉山豬等野生動物的鋼索繩陷阱，民間俗稱「山豬吊」，台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，以鋼索或繩索環套成圈狀製成陷阱，當動物踩踏到中央機關後，肢體會立刻遭到鋼索套牢，此時如果受困動物用力掙扎，套鎖會勒得愈緊，恐造成動物整支腳被扯斷，宛如「動物血滴子」。