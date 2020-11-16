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諷刺！流浪犬遭山豬陷阱扯爛腿 慘死「禁用山豬吊」布條前
台灣動物緊急救援小組周末接獲通報，趕往高雄六龜諦願寺旁的產業道路，營救一隻左前腿遭鋼索繩陷阱（俗稱山豬吊）扯爛的流浪犬，可惜抵達現場時，狗兒已等不及救援傷重慘死路旁，倒臥在「使用獸鋏山豬吊，動物怨靈甩不掉」禁用山豬吊紅色布條前，讓救援人員心酸嘆「好諷刺」。
台灣動物緊急救援小組救援團隊將往生犬遺體帶回動物醫院，今天上午送往火化。
台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成說，落入山豬吊陷阱而喪命的黑犬，倒臥位置恰巧在高雄市動保處所懸掛的「使用獸鋏山豬吊，動物怨靈甩不掉」禁用山豬吊布條前，救援人員不禁感嘆「山豬吊問題真的太嚴重」。
用來捕捉山豬等野生動物的鋼索繩陷阱，民間俗稱「山豬吊」，台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，以鋼索或繩索環套成圈狀製成陷阱，當動物踩踏到中央機關後，肢體會立刻遭到鋼索套牢，此時如果受困動物用力掙扎，套鎖會勒得愈緊，恐造成動物整支腳被扯斷，宛如「動物血滴子」。
台灣動物緊急救援小組發現，這種簡單的鋼索繩陷阱在五金行或網路賣場都能輕易購得且安裝容易，殺傷力不小於傳統捕獸夾。無論使用任何方式虐待或傷害犬貓等動物，都違反「動物保護法」，最高可處2年以下徒刑及200萬元以下罰金。民眾如在野外發現捕獸夾或山豬吊，可用竹竿、登山拐杖或雨傘等器具觸發機關，讓陷阱喪失捕捉功能，並通報當地動保機關前往查處。
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