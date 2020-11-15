影／內埔工業區大火 燃燒逾5小時晚間火勢控制

屏東縣消防局昨下午3點53分接獲報案，內埔工業區建工路一處資源回收廠發生火警，現場火勢濃烈，濃煙直竄天際，還一度出現爆炸聲響，直到晚間7點20火勢控制，但現場火勢仍大，火勢燃燒逾5小時，環保局派人到場空氣品質監控，內埔警分局周邊交通管制，火災起火原因待消防局釐清調查。

消防局指出，晚間7點20分火勢控制，但現場火勢仍大，初估場內場外燃燒面積約兩千到三千平方公尺，燃燒物品主要是場內場外都堆置大量寶特瓶空瓶，與寶特瓶回收後壓製成磚塊，數量龐大，火勢一發不可收拾。

現場消防人員指出，剛抵達現場時，現場還一度出現爆炸聲響，人員趕緊撤退，由於火勢燃燒面積大，採取保守四面周界防護。