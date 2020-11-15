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影／內埔工業區大火 燃燒逾5小時晚間火勢控制

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導

屏東縣消防局昨下午3點53分接獲報案，內埔工業區建工路一處資源回收廠發生火警，現場火勢濃烈，濃煙直竄天際，還一度出現爆炸聲響，直到晚間7點20火勢控制，但現場火勢仍大，火勢燃燒逾5小時，環保局派人到場空氣品質監控，內埔警分局周邊交通管制，火災起火原因待消防局釐清調查。

消防局指出，晚間7點20分火勢控制，但現場火勢仍大，初估場內場外燃燒面積約兩千到三千平方公尺，燃燒物品主要是場內場外都堆置大量寶特瓶空瓶，與寶特瓶回收後壓製成磚塊，數量龐大，火勢一發不可收拾。

現場消防人員指出，剛抵達現場時，現場還一度出現爆炸聲響，人員趕緊撤退，由於火勢燃燒面積大，採取保守四面周界防護。

由於現場濃煙直竄天際，潮州、屏東市區民眾都看到黑色濃煙，屏東縣環保局到場監控空氣品質，環保局長顏幸苑說，傍晚6點，空氣品質測站空氣品質指標 （ＡＱＩ）屏東測站為101、潮州測站113，都在安全限值；若大於200， 老人及兒童避免戶外活動；若大於300， 一般人群避免戶外活動。

屏東內埔工業區今下午近4點發生火警，現場火勢濃烈，直到晚間7點20分火勢控制。記者劉星君／攝影
屏東內埔工業區今下午近4點發生火警，現場火勢濃烈，直到晚間7點20分火勢控制。記者劉星君／攝影
屏東內埔工業區今下午近4點發生火警，現場火勢濃烈，直到晚間7點20分火勢控制。記者劉星君／攝影
屏東內埔工業區今下午近4點發生火警，現場火勢濃烈，直到晚間7點20分火勢控制。記者劉星君／攝影
屏東內埔工業區今下午發生火災，火勢濃烈，濃煙直竄天際。記者劉星君／翻攝
屏東內埔工業區今下午發生火災，火勢濃烈，濃煙直竄天際。記者劉星君／翻攝
屏東內埔工業區今下午近4點發生火警，現場火勢濃烈，直到晚間7點20分火勢控制。記者劉星君／攝影
屏東內埔工業區今下午近4點發生火警，現場火勢濃烈，直到晚間7點20分火勢控制。記者劉星君／攝影

屏東縣 空氣品質 爆炸

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