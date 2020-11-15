聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／內埔工業區大火 燃燒逾5小時晚間火勢控制
屏東縣消防局昨下午3點53分接獲報案，內埔工業區建工路一處資源回收廠發生火警，現場火勢濃烈，濃煙直竄天際，還一度出現爆炸聲響，直到晚間7點20火勢控制，但現場火勢仍大，火勢燃燒逾5小時，環保局派人到場空氣品質監控，內埔警分局周邊交通管制，火災起火原因待消防局釐清調查。
消防局指出，晚間7點20分火勢控制，但現場火勢仍大，初估場內場外燃燒面積約兩千到三千平方公尺，燃燒物品主要是場內場外都堆置大量寶特瓶空瓶，與寶特瓶回收後壓製成磚塊，數量龐大，火勢一發不可收拾。
現場消防人員指出，剛抵達現場時，現場還一度出現爆炸聲響，人員趕緊撤退，由於火勢燃燒面積大，採取保守四面周界防護。
由於現場濃煙直竄天際，潮州、屏東市區民眾都看到黑色濃煙，屏東縣環保局到場監控空氣品質，環保局長顏幸苑說，傍晚6點，空氣品質測站空氣品質指標 （ＡＱＩ）屏東測站為101、潮州測站113，都在安全限值；若大於200， 老人及兒童避免戶外活動；若大於300， 一般人群避免戶外活動。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言