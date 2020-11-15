KIMIKO遭網路謾罵案 男網友找到了被警送辦

舞蹈老師KIMIKO，日前因珍奶「混珍洗珠」慘遭網友砲轟，甚至一名網友涉嫌惡意謾罵「去給男生X啦！我幫妳找80位男生輪姦妳」，KIMIKO本月12日至警局報案提告，警方今下午在五股查獲留言的張姓網友，張自稱看不過去才留言，全案依照恐嚇等罪嫌函送法辦。

據悉，34歲張姓男子疑似是鍵盤酸民，平時無業與父母同住，父母也對他的行為無奈稱「不只一次了...」原來張男曾在新北市前議員李婉鈺臉書粉專開罵，事後遭李婉鈺提告。

警方獲報後追查張男身分，並通知到案說明，張自認在臉書留言，是因為看不過去KIMIKO行為，認為50嵐遭欺負，才會負氣留言，到法庭上會道歉。

KIMIKO日前在臉書分享，她和老公喜好珍奶的口味，兩人都偏愛「混珍洗珠」大珍珠混小珍珠，珍珠要再過水降低甜度，且幾天前才請客，訂50嵐100杯的「混珍洗珠」給老公系上學生。

珍奶事件引發網友質疑她「找店員麻煩」，她親自解釋事先詢問店家是否有這項服務，也會另付費用。可惜網友失控留言，出現不雅字眼「妳被男生X壞掉了，說這些屁話，關妳屁事啊！去給男生X啦！我幫妳找80位男生輪姦妳」

KIMIKO老公王家玄在臉書心疼指出，KIMIKO從未公開說自己喝洗珠可以降低熱量來維持身材，這對KIMIKO的專業形象是很大的傷害，而KIMIKO原本想感謝店家辛苦的美意也遭到扭曲，甚至網友還恐嚇KIMIKO，威脅到她的人身安全。