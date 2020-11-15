影／火勢濃烈內埔工業區大火 環保局監控空品

屏東內埔工業區下午發生火災，火勢濃烈，濃煙直竄天際。圖／屏東小鎮資訊提供 屏東縣消防局今天下午近4點接獲報案，內埔工業區內建工路一處資源回收廠發生火警，消防局出動12個分隊人力與各式消防車輛前往灌救中，由於火勢相當大，濃煙直竄天際，環保局派人到場監控空氣品質，警方也在現場周邊交通管制，火災發生原因仍在釐清中，目前無人受困受傷。

屏東縣消防局指出，今下午3點53分接獲報案，現場回報，是塑膠物品起火燃燒，無人員受傷受困，下午4點35分回報延燒後方存放氧化鐵及少量樹脂類物品倉庫，目前做周邊防護，火勢已侷限暫無延燒。

縣府啟動相關因應，縣長潘孟安指示請消防局人員全力灌救，小心安全，也警方協助指揮周邊交通及秩序。環保局監控空汙情況，若空品超標，應立即對周邊居民提出預警。

屏東縣環保局指出，屏東空氣品質測站空氣品質指標 ( AQI）目前為101、潮州測站113，都在安全限值；若大於200， 老人及兒童避免戶外活動；若大於300， 一般人群避免戶外活動。