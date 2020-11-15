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民眾舉發丁怡銘萊牛發言涉假訊息 北市警已受理報案

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

行政院發言人丁怡銘針對牛肉麵冠軍得主使用萊劑的失言事件，由於有民眾昨天晚上近10點，打電話到警察局告發丁怡銘發言涉嫌假消息，台北市警察局將案件轉往行政院所在轄區中正一警分局，中正一警分局今天證實，由於依法警方不能拒絕受理報案，因此已經受理民眾告發，並將依規定進行後續調查。

丁怡銘12日在行政院舉行記者會，表示台北牛肉麵節冠軍店家，使用含有萊客多巴胺的牛肉，不過店家當天就出示檢驗證明，證明店內並未使用萊牛；丁怡銘事後道歉並發出澄清說明。

不過丁怡銘的發言已引發社會熱議，更有網友表示丁怡銘涉嫌散布假訊息，涉嫌違反社會秩序維護法第63條，「散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰」。

一名網友向內政部長信箱檢舉丁怡銘發假訊息，當時內政部將檢舉信轉往警政署，警政署再轉往刑事局，不過刑事局13日指出，這個案件是針對政府公共政策的提倡及說明，引起輿情對特定商家的誤解，行政院發言人丁怡銘已及時發布新聞澄清說明，與假訊息「惡假害」的本質不同。

刑事局今天早上表示，截止目前仍維持相同看法，因此並未開始分案調查。

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