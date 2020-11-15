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台南爆警察吃案？警打臉：孫子騙阿公錢的苦肉計啦！
台南市傳出警方涉嫌吃案疑雲，經警深入追查案情大逆轉，經查為不肖孫子欠錢勾串債主自導自演苦肉計，共謀詐騙阿公保命錢，已陸續通知陳姓、鄭姓、胡姓等三嫌到案說明，並追查王姓通緝犯下落，警方說全案將依詐欺、偽造文書及誣告罪嫌偵辦，強調一定追緝到底。
陳姓、鄭姓、胡姓到案均否認有拘禁、凌虐情事，主動供稱是由該三名嫌犯與王姓被害人串通好，自導自演苦肉計，意圖以拍攝王姓被害人受虐影（相）片，以取信王姓被害人祖父，詐騙被害人祖父交付金錢，陳姓、鄭姓、胡姓指出，王姓報案人全程知情。
警方今下午通知王姓報案人到案說明，王供稱與三名嫌犯屬公司合夥關係，第一次報案動機是為取信王姓被害人祖父，並不想讓案情曝光，對案情多有隱瞞。第二次報案則因公司拆夥後，為報復分帳不清，始透露部分相關案情。警方說，本案初步查證有關妨害自由部分係自導自演，全案依詐欺、偽造文書及誣告罪嫌偵辦。
台南市警局指出，媒體報導有民眾至第五分局和緯派出所報案，稱某男子遭人拘禁、凌虐，並質疑警方報案程序未完成。經查第五分局處理員警有依規定受理，並將該案移轉管轄由白河分局接續偵辦，並無拒絕受理情事。
市警局呼籲民眾，警方受理民眾報案，如涉及刑事案件，一定要求同仁立即開立報案三聯單。請民眾也不要有不良意圖，故意提供錯誤訊息，誤導警方偵辦，否則將至身陷囹圄。
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