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外埔漁港釣客疑因風浪大落海 海巡、消防人員即刻救命
苗栗縣後龍鎮外埔漁港北堤，今天上午發生1名林姓釣客（53歲）落海意外，海巡及消防人員接力送醫，他身體輕微擦傷，並無大礙，縣政府農業處漁業科提醒全縣僅有後龍鎮公司寮北堤開放垂釣，且東北季風時節風浪較大，釣客要特別注意安全。
海巡署中部分署第三岸巡隊外埔安檢所今天上午9點多，接獲通報外埔漁港北堤林姓釣客失足落海，外埔安檢所副所長張伯睿率員到場，發現林男沒有穿戴救生衣，他在海面載浮載沉，情況相當危急，趕緊拋擲救生圈，將他拉上海堤，初步檢查他身體還有些許擦傷，並無大礙，由竹南消防分隊救護車載往苗栗市大千醫院醫治。
第三岸巡隊表示，海巡署秉持著為民服務，期能為民眾帶來更多實質幫助與溫暖，並呼籲民眾海域進行遊憩時，務必注意自身安全，若有需要協助或服務，可撥打海巡118專線。
漁業科則表示，全縣目前僅有後龍鎮公司寮漁港北堤開放垂釣，釣客也應全程穿戴求生衣或防滑鞋等防護設備，並自負安全責任 ，依漁港法規定，違規者視情節勸導或3萬元到15萬元罰鍰，此外，近來東北季風強勁，外埔漁港北堤等處風浪大，民眾不要違規釣魚，可能因此挨罰，還會有安全疑慮。
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