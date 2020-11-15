專偷雙北大品牌自行車 北市刑大逮人

台北市刑大肅竊組日前發現有多起自行車竊案，展開調查後發現是侯姓慣竊（47歲）涉嫌犯案，警方9日持拘票逮人，並起出5輛自行車贓車。

警方表示，肅竊組在防竊勤務查訪轄內各處易銷贓場所，分析比對後，發現來源是侯姓慣竊專挑高單價品牌自行車下手行竊，再拿到跳蚤市場等銷贓場所變賣，經比對，這些自行車就是民眾報失贓車。

警方深入追查，發現侯嫌從今年7到8月期間，鎖定雙北地區停放捷運站、校園、商場附近的大廠牌、高單價自行車，以工具破壞車鎖行竊，未上鎖自行車就直接騎走，再將竊得自行車拿到跳蚤市場變賣換取現金。

警方9日持拘票將侯嫌拘提到案，陸續清查發現侯嫌所涉案件還有10餘件，全案依竊盜罪嫌移送台北地檢署，侯嫌遭羈押。

台北市警察局指出，目前竊盜是北市重點打擊目標，採「防竊」及「肅竊」雙面策略，運用大數據分析，加強犯罪熱區防竊勤務作為，針對列管慣竊加強查緝，今年1至10月全般竊盜破獲數較去年同期增加63件，破獲率提升8.02個百分比，防竊策略已見成效。