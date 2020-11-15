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影／疑心臟不適昏迷撞傷頭部 獨立山登山客送醫不治

聯合報 / 記者莊祖銘/嘉義縣即時報導

71歲邱姓男子今天上午至嘉義縣獨立山登山時，疑因心臟不適，頭部撞傷昏迷，倒臥路中；恰逢阿里山林鐵及文資管理處人事室員工蘇昱嘉路過，並通報北門車站及竹崎消防分隊，因為時間上的考量和救護車沒辦法進入，林管處立刻調派準備上山的列車，停在鐵道旁邊，用「倒退嚕」的方式退行2公里，返回樟腦寮車站，再由停在車站的救護車，接駁下山至榮民醫院灣橋分院，無奈經急救人員搶救，到院時仍宣告不治。

蘇昱嘉說，他當時正好休假，跟朋友上獨立山步道健行，在林鐵25k+300m和獨立山步道交會處，發現有一名男子倒臥在地，已經失去呼吸心跳，當時已經有數名山友正在對老翁進行搶救，其中有多名山友身分為護士，有人搧風、有人口對口進行呼吸。

蘇昱嘉立即連絡竹崎消防分局和北門車站，調派行進車輛進行搶救，最後選擇用列車接駁的方式，先返回樟腦寮車站，再由救護車載運下山；蘇表示，那些山友大家都不熟識，卻因為意外聚集再一起，大家同心協力，協助傷患，也看到人性溫暖，富有人情味的一面。

林鐵及文資處副處長表示，當時187名旅客正準備上車遊玩，跟遊客說明原由後，大家也毫無怨言，這也是阿里山林鐵首宗由小火車載運遊客下山的案例。

嘉義縣林鐵25k+300m和獨立山步道交會處，驚傳一名71歲男子倒臥在地，已經失去呼吸心跳，數名山友正在對老翁進行搶救。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣林鐵25k+300m和獨立山步道交會處，驚傳一名71歲男子倒臥在地，已經失去呼吸心跳，數名山友正在對老翁進行搶救。記者莊祖銘／翻攝
林鐵25k+300m和獨立山步道交會處今日上午驚傳有71歲邱姓老翁頭部撞傷昏迷，倒臥路中。記者莊祖銘／翻攝
林鐵25k+300m和獨立山步道交會處今日上午驚傳有71歲邱姓老翁頭部撞傷昏迷，倒臥路中。記者莊祖銘／翻攝

救護車 山友 阿里山

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