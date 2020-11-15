影／慣竊怒拆監視器鏡頭 沒用啊！證據畫面都在主機裡

新北市1名38歲卓姓慣竊，多次侵入醫院病房、健身房、小吃麵攤偷竊財物，日前闖空門發現監視器卻找不到主機，便報復性拆除鏡頭洩憤，但證據全被保存在硬碟。後來他又盜刷偷來的信用卡去住宿高級飯店，但行蹤已被警方掌握，員警昨天中午衝進飯店將他逮捕歸案。

據了解，卓姓男子原是油漆工，卻因染上毒癮花費大增，淪為慣竊。近期竊得新莊區某公立醫院陪病卡，上個月8日凌晨3時許佯稱探病，闖入醫院病房，趁外籍看護上廁所，偷走她的包包，行竊所得5800元。

本月3日，他又在北市大同區某連鎖健身房的會員置物櫃，把25歲宋姓男子的衣褲、信用卡全部偷走，隔天在新莊區小北百貨盜刷購物2千多元。

本月12日凌晨2時許，卓男闖入新莊區思源路1家已打烊麵攤，剛進去便發現有監視器，但仍搜刮財物，竊得老闆放在店內的Iphone手機，離開前因為找不到監視器主機，便粗暴拔走鏡頭洩憤。

昨天清晨5時許，他又拿陪病證闖入同一家公立醫院，在病房趁陪病的64歲黃姓婦人離開倒水時，偷走提款卡、信用卡、禮卷、現金等物，損失約5千元。事後他盜刷黃婦信用卡去住宿醫院附近的飯店，殊不知行蹤已被警方掌握。