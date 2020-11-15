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影／慣性焚燒廢棄物 男點火燒草法辦

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

濁水溪沿岸又燒起來！雲林縣莿桐鄉公所位在饒平段的垃圾掩埋場，13日下午4時許飄出陣陣煙霧，經過民眾發現火苗趕緊報案，幸消防隊及時趕到將火勢撲滅。由於起火處人煙稀少，加上天候潮濕草堆不致自燃，警方懷疑遭人縱火，除調閱該場區監視器，也沿線調閱數十支監視器比對，查到一名男子形跡可疑，經斗六警分局成立專案小組，20小時內拘捕辜姓犯嫌到案，訊後依公共危險罪移送法辦。

莿桐鄉公所饒平段垃圾掩埋場鄰近濁水溪南岸，平時為清潔隊廢棄物暫置場，當時現場置放幾處廢棄草堆，前天下午一名蕭姓民眾經過時發現該處煙霧飄散，甚至聞到稻草燃燒味，擔心最近接連發生的濁水溪河床火警重演，趕緊查看並向警消報案，所幸火勢未蔓延，也沒有波及到附近建築物或公共設施。

經莿桐消防隊人員布水線灌救後，火勢很快就撲滅，不過當時天候潮濕，警方排除草堆自燃可能，研判人為因素較大，隨即調閱掩埋場監視器，並沿路調閱數十支監視器找出可疑人車，由於該處位置偏僻，人煙稀少，專案小組徹夜交叉比對行經的機車及車牌號碼後，當晚即查出一名48歲辜姓男子涉有重嫌。

警方隔日報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，昨天下午拘捕辜男到案。男子供稱，他前陣子剛從南投來到雲林工作，由於以往居住在南投山上時，會以焚燒木柴或稻草的方式處理廢棄物，當天他行經掩埋場，不知道該處是公所管轄場區，「沒有想太多便隨手點火燒草，不知道已經觸法」。

警方表示，辜男對於犯案動機坦承不諱，犯後態度良好，焚燒廢棄物之舉違反空汙法，不過因他擅闖公家機關場地又燒東西，已違反公共危險罪，全案依法移送雲林地檢署複訊。

斗六警分局成立專案小組，20小時內拘捕涉嫌縱火燒草的辜姓男子到案，全案依公共危險罪移送雲林地檢署複訊。記者陳苡葳／翻攝
斗六警分局成立專案小組，20小時內拘捕涉嫌縱火燒草的辜姓男子到案，全案依公共危險罪移送雲林地檢署複訊。記者陳苡葳／翻攝
來自南投的48歲辜姓男子慣性焚燒處理廢棄物，前天他行經莿桐公所饒平段垃圾掩埋場時，隨手點火燒草引發火災。記者陳苡葳／翻攝
來自南投的48歲辜姓男子慣性焚燒處理廢棄物，前天他行經莿桐公所饒平段垃圾掩埋場時，隨手點火燒草引發火災。記者陳苡葳／翻攝

監視器 濁水溪

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