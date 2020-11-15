高市警臉書30年同場景對照 2帥警是父子討論破表

近來臉書風行「#howmuchhaveyouchangedchallenge（今昔對比挑戰）」，讓網友貼出過去與現在的照片來比對，高市警局也響應貼出同一地點的今昔對照，都是1名員警與警車，影中人物也從父親變兒子，原來張智鑫、張庭軒父子檔於同單位服務，牽起相差30年跨世代緣分。

高市警局臉書4天前貼出此文，吸引2萬6000多名網友按讚，網友歪樓喊「這媽媽太爽，人生勝利組，老公兒子都帥成這樣！」也有網友注意到警車，表示以前開BMW，現在變國產車；高市警局今加碼貼出兒子張庭軒帥照。

據了解，已於去年屆齡退休的張智鑫（61歲），警校畢業後就在高市警局保安大隊特勤中隊服務，從警33年破獲無數大、小案件，1990年曾查獲重大槍擊要犯，破格晉升小隊長，而自幼耳濡目染警察工作的張庭軒（30歲），立志要穿上跟父親相同的警察制服。

張庭軒警專28期畢業後也分發高雄，由於打靶、跑步成績優異，代表高市警局至保一警察總隊受訓，成為特殊任務警力成員，之後便與父親同樣效力於高市保大特勤中隊，成為一段佳話。

張庭軒任職期間，也通過高雄觀光騎警隊的面試，納入騎警隊的任務編組內，假日會執行相關的騎警勤務，騎馬展現英姿，之後也陸續取得馬術B2、P級等相關證照；他興趣館泛，喜歡籃球、羽球、排球等，還熱愛在假日外出大自然拍照攝影，現也擔任「大高雄警政專刊」團隊編輯。