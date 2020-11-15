三寶車夜間上國道未開燈 大貨車司機用這招提醒被讚爆

有用路人夜間行經中山高台南永康路段未開大燈，嚇壞不少用路人，熱心大貨車駕駛發現一度氣到怒飆髒話，並以車上廣播器提醒才開啟，警方循線訪查後，將至少開罰當事人3000元。

「車號XXXX CRV駕駛！為何（你）不開大燈呢！...」網路社群「爆料公社」上午披露上述影片，地點是昨14日晚上5點52分南上車道，當時外車道突然有輛未開大燈休旅車，嚇壞不少用路人。

這名熱心大貨車原與同行車上友人聊天，發現上情，斥責當事人此舉根本是危險駕駛，立即開啟車上廣播器提醒，過程還忍不住飆髒話，怒斥不管是有意或忘記，這根本拿自己跟別人聲明開玩笑，許多鄉民紛紛在網路讚揚這好心貨車運將。

國道四隊新市分隊中午表示，本案小型車於夜間行駛在國道1號南向320公里路段處外側車道，未依規定開啟頭燈，顯然已違反道路交通管理處罰條第33條第1項第6款規定「汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則而有不依規定使用燈光者，處汽車駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰」規定。

另有好心駕駛人以擴音器，提醒該小型車開啟頭燈連動亮起後車燈，讓後方來車能明顯看見該車之 位置及移動情形，減少意外事故發生，警方感謝好心駕駛人關心國道行車安全。