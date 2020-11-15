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大型車違規多 南警18日起加強取締3天

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

每一件交通事故可能就代表數個幸福家庭的破碎，留給家人難以抹滅的傷痛，為降低大型車輛交通事故，台南市警察局本月18日至20日執行取締大型車違規，市警三分局員今天呼籲大型車駕駛注意行車安全，一同建立安全的交通環境。

大型車因「視覺死角」區域特別廣大及特有的「內輪差」問題，相較一般車輛更容易發生交通事故，且因體積、重量大，煞車不易，常造成嚴重車禍傷亡、天人永隔的悲劇。

台南市警三分局今天說，分局由洪副分局長國哲率領交通組長陳錫賢、巡官洪郁晴、所長祝岩等，前往轄內大型車貨運公司宣導，呼籲大型車駕駛注意行車安全，一同建立安全的交通環境。

員警前住轄內大型車貨運公司加強宣導大車應正確運用視野輔助系統，包括「大型車未申請路權違規行駛」、「未裝設防捲入裝置、行車記錄器、視野輔助裝置」等，提醒車行及司機遵守交通法規，並重申警察取締的決心。台南市警方並於11月26日至28日執行取締酒駕大執法，請民眾不要心存僥倖，以身試法。

台南市民請注意，市警察局本月將擴大取締大型車及酒駕違規。記者黃宣翰／翻攝
台南市民請注意，市警察局本月將擴大取締大型車及酒駕違規。記者黃宣翰／翻攝
台南市警三分局員警，呼籲大型車駕駛注意行車安全，一同建立安全的交通環境。記者黃宣翰／翻攝
台南市警三分局員警，呼籲大型車駕駛注意行車安全，一同建立安全的交通環境。記者黃宣翰／翻攝

事故 警察 行車記錄器

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