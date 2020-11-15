大型車違規多 南警18日起加強取締3天

每一件交通事故可能就代表數個幸福家庭的破碎，留給家人難以抹滅的傷痛，為降低大型車輛交通事故，台南市警察局本月18日至20日執行取締大型車違規，市警三分局員今天呼籲大型車駕駛注意行車安全，一同建立安全的交通環境。

大型車因「視覺死角」區域特別廣大及特有的「內輪差」問題，相較一般車輛更容易發生交通事故，且因體積、重量大，煞車不易，常造成嚴重車禍傷亡、天人永隔的悲劇。

台南市警三分局今天說，分局由洪副分局長國哲率領交通組長陳錫賢、巡官洪郁晴、所長祝岩等，前往轄內大型車貨運公司宣導，呼籲大型車駕駛注意行車安全，一同建立安全的交通環境。