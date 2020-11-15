空勤總隊今執行2起救援任務 5人平安下山送醫
內政部空中勤務總隊花蓮駐地第一大隊第三隊今天執行2起共救援5人任務。先是花蓮林管處新城工作站有3人失溫，加上陪同的3名工作人員，在太魯閣大山三叉營地吊掛後後送治療；緊接著前往萬榮鄉七彩湖台電豪華工作站，救援2名傷者，所幸生命跡象皆穩定，安全下山送醫。
花蓮林管處新城工作站3名人員，與太魯閣國家公園處7名人員，在9日攀登奇萊東稜探勘山屋地點，但13日有3名林管處人員失溫，其中1人疑似高山症，緊急報案後，在海拔2943公尺太魯閣大山北鞍三叉營地等待救援。
空勤總隊表示，昨天傍晚5時接獲勤務指揮中心通知，前往太魯閣大山救援，除了3名林管處人員外，另有3名工作人員因陪同傷患延誤行程，體能消耗與糧食不足，需一併救援。考量地面救援人員上山需耗時數日，恐影響救援時效，因此申請直升機支援下山。
昨天花蓮天候不佳，今天好不容易天氣穩定，空勤總隊於上午6點40分起飛，爬高1萬呎前往太魯閣大山，完成高、低空偵察及風險評估後，由消防署特種搜救員於7點25分時完成傷患吊掛作業後離開 目標區，傷者生命徵象穩定，7點38分到達花蓮德興棒球場旁空地，將傷患交由地面救護人員後送。
在太魯閣大山任務結束後，空勤總隊隨即執行七彩湖台電豪華工作站緊急救護任務，有2名傷者需救援，女性左小腿骨折腫大、男性左腳踝扭傷，因該路段多處坍方狹窄，地面救援易造成二次傷害，故申請直升機支援救援下山。
直升機到場後，由消防署特種搜救員下機評估傷患傷勢，傷者生命徵象穩定，8點18分到達花蓮德興棒球場旁空地，將傷患交由救護人員送醫。
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