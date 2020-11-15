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影／三機車不禮讓十字路口撞一團 網諷：相逢自是有緣
台中市中區三民路、公園路一處無號誌的路口，在11日中午時，發生一起三機車對撞的連環車禍，造成3人受傷，但幸好無生命危險，三人都無酒精濃度，經調閱監視器後發現，三人在行經該路口時，都沒有禮讓、減速，才會發生車禍，影片昨晚被放上臉書社團後，引發熱議，有網友直說「這發生的機率有多低」、「相逢自是有緣」。
據查，台中市第一警分局交通分隊在11日中午12時接獲報案，中區三民路二段183巷與公園路41巷口前有交通事故發生，警方到場調查，詹姓男子（48歲）騎車沿公園路41巷往光復路直行，紀姓女子（21歲） 沿三民二段183巷往三民路直行，陳姓男子（80歲） 沿公園路41巷往公園路直行，三人行經該路口時，發生路口交叉撞，三人的手腳都有擦挫傷。
第一警分局交通分隊調查，三人都無酒精濃度，初步判斷肇事原因是詹未依規定讓車、紀女未依規定減速、陳未注意車前狀況，才會釀禍，全案依交通事故處理程序，轉交通警察大隊分析研判進一步釐清肇事原因。
第一警分局呼籲，駕駛車輛時，應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。
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