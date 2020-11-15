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影／畫面曝光！蘇澳兩漁船海上碰撞 小船輕傷大的半沉

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

蘇澳籍漁船新凌波166號（CT4）與新海利66號（CT3），昨天深夜10時20分許，在基隆三貂角外海碰撞，66噸的新凌波166號船身半沉翻覆，海巡巡防艇抵達時，僅剩船底裸露在海面上，噸位僅30公噸的新海利66號，反而僅受輕傷，所幸兩船13人均安，目前正慢俥駛向母港南方澳，預計下午2時抵港。

昨天深夜兩艘船都在三貂角外海14海浬處作業，但疑似入夜後視線不清，兩船在海上碰撞，新凌波166號船底機艙進水，船隻在海中央漸漸沉默，因情況緊急船長宣布「棄船」，整船8人跳往新海利66號待援。

海巡署勤務指揮中心獲報後，從蘇澳、基隆分別派遣一艘巡防艇前往戒護，海巡人員抵達時，66噸的新凌波166號船身半沉翻覆，僅剩船底一小截露出於海平面上，縣府所屬的救難船宜安6號隨後抵達現場，目前仍在評估如何將船拖帶回港。

至於新海利66號，雖然船頭受創進水，但仍能以自有動力返港，目前由海巡在旁戒護，慢俥駛向母港南方澳，預計下午2時抵港。

30噸的新海利66號與新凌波166號擦撞後，船頭受損，但仍能以自有動力返港。記者張議晨／翻攝。
30噸的新海利66號與新凌波166號擦撞後，船頭受損，但仍能以自有動力返港。記者張議晨／翻攝。
海巡巡防艇抵達時，66公噸的新凌波166號已經翻覆半沉，僅剩船底露出在海平面上。記者張議晨／翻攝。
海巡巡防艇抵達時，66公噸的新凌波166號已經翻覆半沉，僅剩船底露出在海平面上。記者張議晨／翻攝。
海巡巡防艇抵達時，66公噸的新凌波166號已經翻覆半沉，僅剩船底露出在海平面上。記者張議晨／翻攝。
海巡巡防艇抵達時，66公噸的新凌波166號已經翻覆半沉，僅剩船底露出在海平面上。記者張議晨／翻攝。

海巡署 基隆 蘇澳

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