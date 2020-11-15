影／桃園轎車右轉減速爆機車連環撞 2車禍4機車6人倒地

桃園市62歲鄧姓男子昨天下午開車疑因行經龜山區萬壽路準備右轉壽山路，未注意後方車輛臨時減速，林姓女子載4歲女童騎機車煞車不及，追撞前方蔡姓男子機車，人車倒地，不料盧姓男子機車與外送員呂姓女子機車又疑似觀看事故，雙方擦撞倒地，2起車禍連帶造成4機車6人意外，警方今天上午表示，疑因鄧男轎車減速，連續發生2起機車追撞車禍，幸好人員無大礙，警方將查明釐清肇事責任究責。

警方調查，鄧姓男子（62歲）開車自龜山區萬壽路往桃園方向，行經壽山路口，準備右轉臨時減速，後方林女 (34歲)搭載4歲女童，未保持車距、煞車不及追撞前方蔡男 (42歲)搭載女子機車，4人分別人車倒地，女童擦傷。

警員到場處理時，不料盧男（49歲）、送外送員呂女（30歲）2人分別騎機車經過該處，疑似觀看事故現場，未保持車距、未注意車前動態，2車在車禍前方再發生車禍擦撞意外，警員一口氣處理2起車禍事故。