聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／桃園轎車右轉減速爆機車連環撞 2車禍4機車6人倒地
桃園市62歲鄧姓男子昨天下午開車疑因行經龜山區萬壽路準備右轉壽山路，未注意後方車輛臨時減速，林姓女子載4歲女童騎機車煞車不及，追撞前方蔡姓男子機車，人車倒地，不料盧姓男子機車與外送員呂姓女子機車又疑似觀看事故，雙方擦撞倒地，2起車禍連帶造成4機車6人意外，警方今天上午表示，疑因鄧男轎車減速，連續發生2起機車追撞車禍，幸好人員無大礙，警方將查明釐清肇事責任究責。
警方調查，鄧姓男子（62歲）開車自龜山區萬壽路往桃園方向，行經壽山路口，準備右轉臨時減速，後方林女 (34歲)搭載4歲女童，未保持車距、煞車不及追撞前方蔡男 (42歲)搭載女子機車，4人分別人車倒地，女童擦傷。
警員到場處理時，不料盧男（49歲）、送外送員呂女（30歲）2人分別騎機車經過該處，疑似觀看事故現場，未保持車距、未注意車前動態，2車在車禍前方再發生車禍擦撞意外，警員一口氣處理2起車禍事故。
警方表示，整起車禍意外，疑因鄧男右轉未注意後方車輛動態，減速右轉，後方林女未保持車距、未注意前方車輛動態，追撞前方蔡男機車，之後盧男、呂女亦因觀看事故、未保持車距發生撞意外，幸好只是擦傷，警方將查明釐清肇事責任依法裁處。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言