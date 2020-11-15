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北市南機場夜市民宅凌晨煮消夜 瓦斯漏氣瞬間爆3人送醫
台北市南機場夜市內一處民宅，今天凌晨4時許發生氣爆，現場氣爆威力不小，屋內冷氣也因此震垮，造成3人受傷，送醫後已無大礙。
台北市消防局在凌晨4時許獲報，中正區中華路2段309巷一處民宅發生氣爆意外，消防局派出8輛消防車、4輛救護車、32名消防員到達撲滅火勢，不過消防員到場後，現場火勢已被屋內人員撲滅。
消防局在現場疏散5人，救出3人，2男1女受傷，其中20歲阮姓男子，背部、四肢二度15%燒燙傷，56歲吳姓女子，雙腿二度3%、1度15%燒燙傷，58歲林姓男子雙腿一度18%燒燙傷，分送台大及和平醫院救治。
發生氣爆意外的民宅是一棟位在5樓的出租公寓，共8名租客。昨天有租客更換瓦斯桶後，卻發現有瓦斯漏氣狀況，由於發現時間已經太晚，因此打算今天才聯絡瓦斯行處理。
不料20歲越南籍阮姓租客不知道此事，也沒發覺瓦斯漏氣，凌晨要煮消夜，開火不久就發生氣爆。
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