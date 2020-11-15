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向下扎根 竹市義消與消防隊合辦小義消體驗
為推動防災宣導、公共安全教育向下扎根，新竹市義勇消防總隊和新竹市消防局今共同舉辦「我是勇敢小義消」體驗活動，讓小朋友們穿上特別訂做的「迷你消防衣」，實際搭上雲梯車起降、體驗射水柱救災、了解地震應變措施等，藉由活動認識日常救災工作學習防災知識，也創造快樂的成長回憶。
新竹市義消總隊長鄭宏輝說，今天活動已是第二梯次，收到上次活動的熱烈迴響，特地再次舉辦第二場，讓更多小朋友參與，希望能寓教於樂、從做中學，孩子們不只玩得開心，也能把重要的消防常識帶回家，並且到學校跟同學們分享。
鄭宏輝指出，活動報名人數有630位小朋友，為維護孩童安全及整體活動品質，只隨機抽取30位參與。小朋友們不只可體驗迷你消防衣，也特別訂製了與消防同仁一樣的常訓服，讓小朋友在活動全程穿著，由消防隊和義消隊員引領體驗消防工作，包括雲梯車救災、控制水柱滅火、地震應變等，化身火場小英雄。
消防局長李世恭說，希望藉此活動讓小朋友們學習防災知識並了解消防員的辛勞，也鼓勵有志向成為消防員的小朋友前進目標和動力，更重要的是要創造小朋友們臉上的笑容和快樂回憶。
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