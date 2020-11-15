嘉義男子夜釣漲潮受困消波塊 海巡成功救援

嘉義市一男子昨晚至東石南橋橋下釣魚，未注意漲潮時間受困消波塊，因常看到海巡人員救援新聞報導，撥打東石機動巡邏站電話求救，海巡人員徒步走入海中成功將人救出。

海巡署中部分署第四岸巡隊今天指出，嘉義市一名李姓男子平日喜歡到海邊釣魚，昨晚9時許獨自一人到嘉義縣東石南橋朴子溪出海口附近垂釣，釣到忘我時，突然發現四周已被海水淹沒，受困橋下的消波塊。

第四岸巡隊表示，受困男子平日常看到海巡人員救人的新聞，所以用手機搜尋到海巡署中部分署第四岸巡隊東石機動巡邏站，打電話求救，站長鄭少屏佩戴救生裝備冒險徒步走入海中救援，成功將該名男子平安救出。

第四岸巡隊上校隊長邱仁道表示，民眾如在岸際或海域從事水上相關活動時，應注意四周環境及備妥相關安全措施，尤其要先瞭解漲退潮時間，若發生危難情事急需救助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助，海巡署將立即派員協處。