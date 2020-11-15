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被押走痛毆報警疑「吃案」 南警：已受理並開三聯單
王姓男子自稱有名友人的友人遭人痛毆，並脫衣下跪，他向警方後質疑沒拿到「報案三聯單」向媒體檢舉警方「吃案」；台南市五分局今天澄清，王今年6月來和緯所報案時，沒說出案發地點與時間，但這仍是有價值的情資，還是受理檢舉案，並開了「受理各類案件紀錄表」給他，11月再來報案，說出可能發生時間，地點，已開立報案三聯單給王。
王男向媒體爆料，自稱有一名陌生人欠人錢，被擄走並迫下跪，但是他不清楚這人是在何處、何地受害，只知道臉書上有PO出這位陌生人受害的影片，影片內容有欠錢的男子被迫在一群人前脫衣服、下跪，並遭到束帶捆綁、痛毆。
市警五分局說，王不願意進一步提供資訊，警方也找不到被害人，但他提供的情報有價值，6月10日和緯所受理後給他一張「受理各類案件紀錄表」該表上方有編號，表示警方會繼續追查此事，王事後認為他沒有拿到「三聯單」只拿到「受理各類案件紀錄表」，投訴媒體。
警方澄清，6月時因報案人提供時間地點不詳，和緯所依照警察機關受理民眾刑案報案作業要點，及「受理報案e化平臺一般刑案作業規定」其中第29條規定，給予「受理各類案件紀錄表」，並不是警方吃案或匿報，11月6日王再來報案時，因有說出可能發生地點在東山，時間約3個月前，開立三聯單給王。
據了解，全案由市警五分局受理後移給白河警分局偵辦。
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