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警專生基隆受訓出勤抓人 被通緝犯開車撞傷
在基隆市警局受訓的實務訓練警員林裕傑隨員警出勤，警方以兩輛車前後包夾胡姓通緝犯駕駛的車輛，胡見員警下車來抓他，重踩油車鑽空隙逃逸時，林員被撞受傷倒倒地。林經送醫急救，檢查發現左腳骨折、頭部些微內出血，救治後傷勢穩定。警方今早表示，持續布線追緝胡男到案。
基隆市警四分局日前接獲轄區加油站業者報案，遭竊賊侵入偷走現金財物，偵查隊與當地派出所組成專案小組，追查後鎖定因涉多案被通緝的胡男涉嫌犯案。
專案小組前晚接獲情資，胡男駕駛的紅色車輛出現在市區前往查緝，在愛二路趁胡男女友下車時，將兩輛車分別停在胡車前、後方，並下車抓人。胡疑因背負多條罪名欲脫逃，重踩油門衝撞時，林裕傑閃避不及被撞傷。
醫師檢查發現，林裕傑左腳骨折、頭部些微內出血，急救後傷勢轉為穩定，意識清楚，目前在台北內湖三軍總醫院住院治療。
基隆市警察局局長林炎田、警第四分局長蘇保安等人隨後到醫院探視林員。警方表示，林員受訓態度積極認真，已致贈慰問金肯定，並會提供他與家屬後續協助。
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