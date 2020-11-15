北市公寓桶裝瓦斯氣爆 疑煮泡麵釀3傷

台北市南機場夜市的一棟公寓5樓今天凌晨發生瓦斯氣爆，造成2男1女受傷送醫，據北市警消初步調查，疑為受傷的20歲阮姓男子煮泡麵時不察桶裝瓦斯漏氣所釀，肇因仍待調查釐清。

北市警消今天凌晨4時12分獲報，指中正區中華路2段309巷一棟公寓5樓發生瓦斯氣爆案，共有8輛消防車、4輛救護車和32名消防員前往馳援。

但消防員到場後現場已無火勢，屋主於今天凌晨4時17分已自行撲滅火勢，不過屋主58歲林姓男子、妻子56歲吳姓女子雙腿都有燒燙傷，租客20歲阮男則是背部和四肢有15%的二度燒燙傷，分別送至台北市立聯合醫院和平院區和台大醫院治療。

經警消調查了解，事發現場為5層樓頂加1層的建物，氣爆起火點為5樓廚房，燃燒面積約0.5平方公尺。

初判起火原因，疑為阮男煮食泡麵時未發現桶裝瓦斯漏氣，才引發氣爆，但真正肇事原因仍待後續調查釐清。