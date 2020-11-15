國道開車他要點菸不慎自撞安全島 再被後車撞上2人受傷
國道一號神岡北上路段今天凌晨發生車禍，一名男駕駛在車上要點菸時，看到前方有車要急閃，不慎自撞分隔島，還來不及在車後方放警示三角錐，被一輛轎車追撞，後車上一男一女受傷，被送醫治療，肇事原因由國道警方調查中。
台中市消防局今天凌晨2點44分獲，國道一號神岡區國一北上169公里處有自撞車禍，派大雅、水湳分隊，出動消防車1輛、救護車1輛，消防人員共8名，由大雅分隊長陳昭安帶隊前往搶救。
消防隊員到場發現，現場兩輛車，後車上1名28歲男子雙膝變形骨折，24歲女子，肢體擦傷，都意識清楚，送衛福部豐原醫院急救。由於轎車撞上後冒煙，大雅分隊的消防車出水協助降溫，確認無危險顧慮後人車返隊，再交由國道員警處理，現場車輛碎片迅速清除，恢復國道交通。
前車自撞的男駕駛說，他從高雄要開車到台北，想點菸時，看到前方有車，要急往旁邊閃，不慎自撞分隔島，他還來不及在車後放警示錐，後方就有車撞上，他也嚇一跳。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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