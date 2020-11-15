民宅神明廳發生火災 南市消防局：電線應常更新
台南市中西區府前路民宅本月發生神明廳火警，消防局今天呼籲民眾，神明廳光明燈電線，應避免長期使用，否則就要定期更換整座神明燈座，務必連同電線、插頭一起更換，以防止在經年累月使用下，電線的絕緣外皮造成劣化、散熱性變差等情況，導致電線短路而引起火災。
神明廳為家中敬神祭祖祈求平安的場所，但常因神明燈具、線香、油燈或蠟燭的使用不慎，潛藏著許多不安全的火災危害因子。
台南市消防局長李明峯指出，神明燈為了長保光明，長時間保持亮燈狀態，若神明燈具之電源線或延長線老舊、擠壓、劣化或遭綑綁，容易造成短路引發火災。
李明峯說，使用延長線很容易造成負載，引發火災，延長線務必選擇有「商品安全標章」及保險絲安全裝置或過負荷保護裝置產品，並避免延長線旁堆積雜物或受到物品壓迫。
神明廳起火原因其次為香爐線香插置過於密集，造成香爐內高溫蓄積而產生「發爐」現象，要避免線香發生嚴重燃燒的現象，除了保持環境的通風之外，需定期清除香爐內的香灰及燃燒完畢的香腳，注意維持香火插置的距離。
市長黃偉哲提醒市民，為防範神明廳火災案件發生，除了選購經標檢局檢驗合格貼有「商品檢驗標識」神明燈，神明廳應保持燈具電源線暢通，避免電源線遭重物擠壓或綑綁，並定期檢視神明燈具及電源線路，一旦燈具有故障、線路破損或劣化等現象，應立即停止使用並更換新燈具。
避免神明燈24小時常亮，火災預防科建議離開家時將神明燈關閉或拔除插頭，以確保安全，更重要的是注意油燈、蠟燭使用安全，建議可用LED電子蠟燭取代油燈或蠟燭；並小心線香火星、香爐及壁掛香爐下方不可堆放可燃物，以避免點香時火星掉落於可燃物上造成火災。
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