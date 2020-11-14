影／賓士轎車傳汽油味突冒火 車頭燒成廢鐵

高雄市前鎮區漁港北三路今天凌晨傳汽車火警，周姓男子剛在路邊停妥賓士轎車，下車後發現轎車引擎室突然起火，趕緊向119求救，消防趕到馬上布水線撲滅火勢，但轎車引擎室和車頭已經燒毀，未造成傷亡。起火原因仍待消防局調查中。

據了解，周姓車主的賓士車已是多年老車，今天凌晨零點10分許，他開車到前鎮區漁港北三路，剛停好車子，下車時就聞到一股濃烈的汽油味，不久引擎室突然冒出火花，延燒進駕駛座。