聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／賓士轎車傳汽油味突冒火 車頭燒成廢鐵
高雄市前鎮區漁港北三路今天凌晨傳汽車火警，周姓男子剛在路邊停妥賓士轎車，下車後發現轎車引擎室突然起火，趕緊向119求救，消防趕到馬上布水線撲滅火勢，但轎車引擎室和車頭已經燒毀，未造成傷亡。起火原因仍待消防局調查中。
據了解，周姓車主的賓士車已是多年老車，今天凌晨零點10分許，他開車到前鎮區漁港北三路，剛停好車子，下車時就聞到一股濃烈的汽油味，不久引擎室突然冒出火花，延燒進駕駛座。
高雄市潔防局據報，出動前鎮分隊前往搶救，發現火舌吞噬賓士轎車，趕緊由泡沫消防車布泡沫水線滅火，近10分鐘撲滅火苗，但車頭、引擎室幾乎已全燒毀，也波及駕駛座，燒得不堪入目。警、消初步了解，是轎車自燃引火警，起火原因正調查中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言