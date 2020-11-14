機車與休旅車橋上相撞 台南女騎士摔4公尺排水溝不治

台南市麻豆區港尾里一座橋上，今天下午近2點，發生機車和休旅車碰撞事故，機車女騎士彈飛掉進深約4米、水深不到10公分的排水溝內，當場失去呼吸心跳，麻豆消防分隊趕往救援，將傷者送往麻豆新樓醫院急救後仍告不治。

涉嫌肇事的是30歲林姓女駕駛，死者女騎士初查身分疑為56歲康姓女子，家住港尾里附近，疑回家路上不幸發生車禍，死者身分、車禍原因由麻豆警分局調查釐清。

車禍地點在麻豆港尾里謝正宮附近產業道路的橋梁上，機車和休旅車不知何故發生碰撞，機車女騎士竟掉進底下排水溝內，當場不省人事。

台南市消防局接獲報案後，指派麻豆消防分隊調派救護車、器材車等3車6人由分隊長廖鼎鈞帶隊趕往救援為失去生命徵象的女騎士進行CPR急救，再以吊臂、長背板將女子吊掛上岸再進行急救，緊急將人送醫，但下午近4點因傷重宣告不治。