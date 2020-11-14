橫山棉被裹屍案 經追查出1名徐姓男子涉有重嫌仍在逃

新竹縣橫山鄉昨日上午發生的棉被裹屍案，警方經過死者交友狀況進行層層過濾，目前已經鎖定至少3名嫌犯涉案；據了解，死者家住竹東平時交遊廣闊，目前已知1名徐姓男子涉有重嫌，而且案發後行蹤不明，警方已經組成專案小組追緝，要將人追查到案說明。

死者彭姓男子（52歲）疑似因債務金錢糾紛，被人報復殺害；彭男的友人在案發後第一時間就透露，日前彭曾因為要向人討債不成，將對方的自小客車開去當鋪典當，惹得對方不滿，才會在12日晚間約彭男談判，沒想到13日上午就傳出彭男已被狠殺，還被棄屍。

嫌犯等人疑似正打算開著死者彭姓男子的白色BMW將彭載往山區棄屍，但在途中卻不明原因失控自撞分隔島，導致車輛爆胎無法行駛，目擊者則稱看到車上人員被另輛黑車載離現場，警方則表示目前涉案人等都仍在逃當中。