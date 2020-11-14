國外寄來包裹要先匯25萬以為自己訂購 老婦險遭詐騙

高雄鄭姓老婦接獲詐騙集團電話，誆稱有國外來的包裹寄給她，但要她先匯款25萬元，當作商品費及國內外物流費用，便到郵局要匯款，被心細的郵局櫃員發現，找來警方解釋，保住鄭婦存款。

據了解，鄭婦（63歲）本月11日下午1點多時，跑到郵局匯款，郵局櫃員見她要一次匯款25萬元現金，察覺有異狀，通知警方到場。

轄區警方左營分局新莊派出所警員獲報後，趕往現場，詢問老婦下得知，原來她平時有線上購物、電視購物習慣，前幾天接到自稱是國外物流公司的詐團來電，她以為是線上購物忘記了，又擔心信用不良會無法繼續線上購物，所以趕緊跑到郵局匯款。