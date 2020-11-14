多事故路段加強取締 台南善化前10月車禍傷亡大降8.47%

台南善化警分局下午表示，為減少交通事故，採用「問題導向警察勤務作為」與「GIS交通斑點圖系統」，統計分析轄區易肇事地點發現，今年1月至10月肇事時段前4名下午4到6點、上午6到8點、8到10點及晚上6到8點；發生路段以善化區中山路、光復路、中正路；新市區新港社大道、中山路、中正路、中華路、復興路；安定區南133線(樹谷大道至港口)、台19線(西港大橋至178線)等道路頻率較高。

警方統計肇事主因依序為未依規定讓車(支道車未禮讓幹道車、轉彎車未禮讓直行車)、未注意車前狀態及違反號誌管制或指揮為主。

警方表示，為了持續培養用路人遵守交通規則的習慣，並防制交通事故發生，將依易肇事路口、時段規劃執法勤務，執法重點以「闖紅燈」、「違規停車」、「轉彎未依規定」、「爭道行駛」、「超速」等市民「最有感」，且最易衍生重大交通事故之違規行為為規劃取締重點。

善化警分局說，執行「示範道路執法」、「深度了解、民眾有感」及「路口大執法」等專案勤務，今年1月起至10月止因交通事故造成的受傷人數，與去(108)年同期相較，已明顯降低百分之8.47。