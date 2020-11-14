詐騙老梗仍不斷有人上當 台南佳里警3天內聯阻4件詐騙

台南市佳里警分局3天內，與金融機構及超商聯阻4件詐騙並破獲詐騙集團，積極打擊詐騙守住百姓財產。

警方指出，佳里派出所員警，接連3日接獲轄內金融機構及超商通知，有民眾疑似遭詐騙，經員警立即馳赴現場瞭解，分別是西港區吳姓民眾於臉書認識1名外籍男子要求代收貨物並匯款800美金（約2萬4千元新台幣）；西港區王姓民眾，想藉由網路投資賺錢，對方聲稱需先匯款2000美金（約6萬6千元新台幣）；西港區的陳男聽信網路交友網站騙術，要求先至銀行開戶並儲值新台幣30萬，上述3件詐騙案，是在本月10日、12日至中國信託銀行佳里分行欲匯款時行員察覺有異，通知警方共同攔阻。

另外本月11日佳里區民眾在網路臉書交友軟體認識1名女子，雙方相談甚歡，製造網路虛幻愛情泡泡，先取得信任進而以約定見面為由，騙取該民至超商購買點傳送序號，於購買時經全家超商站員察覺有異，立即通知佳里派出所員警到場協處，攔阻欲匯出詐騙點數6千元。

佳里分局偵查隊本月6日執行詐欺集團查緝行動，緝獲5名集團成員到案，該集團成員主要擔任領取詐騙匯款及詐騙工具(金融帳戶提款卡)等工作，經員警抽絲剝繭歷經1年多的追查，陸續追出該集團成員。全案依詐欺、洗錢防制、組織犯罪等罪嫌移送台南地檢署。