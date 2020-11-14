台中騎士被酒駕男撞死 肇事者獲5萬交保回去談和解

從事業務的周男今天凌晨與友人酒後，駕駛自小客車途經進化路與力行路口，撞上焊接工林男，致林男被撞飛50公尺，頭部重創死亡，周的酒測直達0.94毫克，涉嫌過失致死等罪，檢察官今天中午在殯儀相驗後，召開臨時偵查庭，周坦承肇事，相當後悔，檢察官裁定以5萬元交保，讓周回去與被害人家屬洽談和解。

警方調查，周男（27歲）今天凌晨2時53分，駕駛黑色自小客車沿進化路由北往南方向行駛，行經進化路與力行路口時，與同行駛方向的重機車發生碰撞，造成重機車騎士林姓男子(61歲)頭部重創、四肢受傷。

焊接工林男被撞飛50公尺，倒在血泊中，已失去生命跡象，消防局救護人員急救時，酒駕肇事的周男清醒嚇呆了，跪下林男的身旁，不停的抽菸，周男坦承「喝茫了」，酒測值高達0.94毫克。路人也為受重創的林男加油，但林男傷勢嚴重，經送醫急救不治。

林男所騎機車遭周男所駕車撞擊，機車遭大力撞擊下，滑到對面車道；而周男的肇事車車頭全毀，擋風玻璃有明顯撞擊痕跟。

被害人林男育有一對子女，女兒說，父親清晨騎機車去上班，她質疑肇事的周男「為何喝酒後還要開車？為何酒後不乖乖待在家裡？」、「好好的一個人，就這樣被撞死了」。警方依過失致死等罪將周移送法辦。

檢察官今天中午率法醫相驗後，召開臨時偵查庭，認肇事的周男涉嫌過失致死、公共危險等罪，周坦承犯行，檢以周有悔意、無前科，裁定以5萬元交保，讓周返家與被害人家屬洽談和解事宜。

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