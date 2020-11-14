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男子裹棉被陳屍車內 警鎖定1人涉重嫌

中央社 / 新竹縣14日電

嫌犯疑似將人殺害後準備載往山區棄屍，卻在途中發生車禍意外，命案因此曝光。記者巫鴻瑋／翻攝
嫌犯疑似將人殺害後準備載往山區棄屍，卻在途中發生車禍意外，命案因此曝光。記者巫鴻瑋／翻攝
有多項前科的53歲彭姓男子昨天被發現裹著棉被陳屍在自己的車後座，警方追查死者與人有財務糾紛，4名關係人到案否認犯行，1名嫌疑重大男子在逃，警方全力追緝。

1輛白色轎車昨天行經新竹縣橫山鄉台3線北上66公里處彎道時，不明原因自撞中央分隔島，轎車隨即停在路中；有目擊者表示，駕駛不久後下車，搭另輛車離開現場。

新竹縣警方獲報到場採證，發現車內有1具男屍，死者為53歲彭姓男子，身體包著棉被躺在後座，頭、腳有嚴重外傷，研判疑應是被毆打傷重死亡。

警方調查，彭姓男子與人有財務糾紛，4名關係人都稱與死者不熟，不清楚案件發生原因。

警方追查，彭姓男子12日與一名男子在朋友家巧遇後，兩人共乘一部轎車外出，隔天彭姓男子就被發現陳屍在自己的車後座，目前警方已鎖定這名男子身分，全力追緝釐清案情。

新竹

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