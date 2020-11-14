守護防疫救護第一線 消防署獲贈1萬個防疫過濾器

守護第一線救護人員防疫更安全，台灣緊急救護醫療指導醫師學會結合台灣獅子會、國際獅子會300C3區、18度C文化基金會共同捐贈1萬個高效能過濾器（HEPA）給消防署，提供各縣市消防機關防疫工作使用，以避免在救護現場與送醫途中執行呼吸道處置時，因氣溶膠污染遭受感染，更藉此保障第一線救護人員健康，強化感染管制第一道安全防護網。

捐贈儀式昨天在台北市集思交通部國際會議中心的台灣緊急救護醫療指導醫師學會109年年會活動中舉行，與會人員包括學會鍾侑庭理事長、財團法人台灣獅子會基金會王銓榮董事長、國際獅子會300C3區總監暨分會陳麗蘭協調長、財團法人18度C文化基金會茆晉祥董事長、消防署代表及學會所有指導醫師。

消防署緊急救護組長周文智代表署長陳文龍出席並回贈感謝狀，感謝指導醫師學會長期對消防機關的指導與協助，也謝謝捐贈的基金會用實際行動力挺第一線防疫消防人員。